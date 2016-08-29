Рэнкинг банков Азербайджана по удельному весу процентных доходов (ТОП-5)

Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по удельному весу процентных доходов в общих доходах за первое полугодие 2016 года.

Ниже представлена первая пятерка банков по удельному весу процентных доходов в общих доходах (TOП-5):

№ Банки Удельный вес непроцентных доходов в общих доходах (%) 1 Azer- Turk Bank 78,69 2 Gunaybank 75,97 3 Turanbank 66,95 4 NBC Bank 64,18 5 Silkway Bank 60,65

* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

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