Рэнкинг банков Азербайджана по удельному весу процентных доходов (ТОП-5)

Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по удельному весу процентных доходов в общих доходах за первое полугодие 2016 года.
Ниже представлена первая пятерка банков по удельному весу процентных доходов в общих доходах (TOП-5):
|№
|Банки
|Удельный вес непроцентных доходов в общих доходах (%)
|1
|Azer- Turk Bank
|78,69
|2
|Gunaybank
|75,97
|3
|Turanbank
|66,95
|4
|NBC Bank
|64,18
|5
|Silkway Bank
|60,65
* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения
** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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