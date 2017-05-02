Рэнкинг банков Азербайджана по валютным депозитам (TOП-5)

Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему депозитов в иностранной валюте на 1 апреля 2017 года.

Ниже представлена первая пятерка банков по объему валютных депозитов (TOП-5):

№ Банки Депозиты в иностранной валюте

(тыс. манат) 1 Xalg Bank 757 235 2 Rabitabank 305 440 3 Unibank 246 199 4 AG Bank 179 838 5 Nikoil Bank 179 641

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