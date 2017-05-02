Рэнкинг банков Азербайджана по валютным депозитам (TOП-5)

Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему депозитов в иностранной валюте на 1 апреля 2017 года.
Ниже представлена первая пятерка банков по объему валютных депозитов (TOП-5):
|№
|Банки
|Депозиты в иностранной валюте
(тыс. манат)
|1
|Xalg Bank
|757 235
|2
|Rabitabank
|305 440
|3
|Unibank
|246 199
|4
|AG Bank
|179 838
|5
|Nikoil Bank
|179 641
* Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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