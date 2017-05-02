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    Рэнкинг банков Азербайджана по валютным депозитам (TOП-5)

    Агентство Report подготовило рэнкинг банков по объему депозитов в иностранной валюте

    Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему депозитов в иностранной валюте на 1 апреля 2017 года.

    Ниже представлена первая пятерка банков по объему валютных депозитов (TOП-5):

    БанкиДепозиты в иностранной валюте
    (тыс. манат)
    1Xalg Bank757 235
    2Rabitabank 305 440
    3Unibank246 199
    4AG Bank179 838
    5Nikoil Bank179 641

    * Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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