Рэнкинг банков Азербайджана по валютному депозитному портфелю (TOП-5)

Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему депозитного портфеля в иностранной валюте на 1 июля 2016 года.

Ниже представлена первая пятерка банков по объему валютного депозитного портфеля (TOП-5):

№ Банки Валютные депозиты

(тыс. манатов) 1 Rabitabank 246 011,00 2 AGBank 178 934,90 3 Turanbank 169 064,12 4 YapiKredi Bank Azerbaijan 142 860,00 5 Silkway Bank 132 802,56

* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

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