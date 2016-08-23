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    Рэнкинг банков Азербайджана по валютному депозитному портфелю (TOП-5)

    Агентство Report подготовило рэнкинг банков по объему депозитного портфеля в иностранной валюте

    Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему депозитного портфеля в иностранной валюте на 1 июля 2016 года.

    Ниже представлена первая пятерка банков по объему валютного депозитного портфеля (TOП-5):

    Банки Валютные депозиты
    (тыс. манатов)
    1 Rabitabank 246 011,00
    2 AGBank 178 934,90
    3 Turanbank 169 064,12
    4 YapiKredi Bank Azerbaijan 142 860,00
    5 Silkway Bank 132 802,56

    * Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

    ** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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