Рэнкинг банков Азербайджана по уставному капиталу (TOП-10)

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по уставному капиталу на 1 октября 2017 года.

Ниже представлена первая десятка банков по уставному капиталу (TOП-10):

№ Банки Уставный капитал (тыс. манат) 1 IBAR 1 241 287,00 2 PASHA Bank 333 000,00 3 Xalg Bank 225 078,00 4 Kapital Bank 185 850,00 5 Nikoil Bank 184 500,00 6 Accessbank 140 250,00 7 Expressbank 137 257,00 8 Atabank 120 020,00 9 Unibank 119 686,00 10 Silkway Bank 104 601,00

* Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.