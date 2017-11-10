Рэнкинг банков Азербайджана по уставному капиталу (TOП-10)

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по уставному капиталу на 1 октября 2017 года.
Ниже представлена первая десятка банков по уставному капиталу (TOП-10):
|№
|Банки
|Уставный капитал (тыс. манат)
|1
|IBAR
|1 241 287,00
|2
|PASHA Bank
|333 000,00
|3
|Xalg Bank
|225 078,00
|4
|Kapital Bank
|185 850,00
|5
|Nikoil Bank
|184 500,00
|6
|Accessbank
|140 250,00
|7
|Expressbank
|137 257,00
|8
|Atabank
|120 020,00
|9
|Unibank
|119 686,00
|10
|Silkway Bank
|104 601,00
* Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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