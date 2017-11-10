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    Рэнкинг банков Азербайджана по уставному капиталу (TOП-10)

    Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по уставному капиталу на 1 октября 2017 года.

    Ниже представлена первая десятка банков по уставному капиталу (TOП-10):

    Банки Уставный капитал (тыс. манат)
    1 IBAR 1 241 287,00
    2 PASHA Bank 333 000,00
    3 Xalg Bank 225 078,00
    4 Kapital Bank 185 850,00
    5 Nikoil Bank 184 500,00
    6 Accessbank 140 250,00
    7 Expressbank 137 257,00
    8 Atabank 120 020,00
    9 Unibank 119 686,00
    10 Silkway Bank 104 601,00

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