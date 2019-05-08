Рэнкинг банков Азербайджана по уставному капиталу (01.04.2019)

​Рэнкинг банков Азербайджана по уставному капиталу (01.04.2019)

8 мая, 2019 16:57

https://report.az/storage/news/384997146b1bbd9968b04fcd1b34dd1c/4789fde5-d437-4cde-a1e2-02e82b836d06_292.jpg Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по уставному капиталу на 1 апреля 2019 года. Ниже представлена первая пятерка банков по уставному капиталу (TOП-5): № Банки Уставный капитал 1 IBAR 1 241 287 2 Nikoil Bank 348 000 3 PASHA Bank 333 000 4 Bank VTB 315 815 5 Access Bank 258 718 * Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.