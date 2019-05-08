 Наверх

Рэнкинг банков Азербайджана по уставному капиталу (01.04.2019)

​Рэнкинг банков Азербайджана по уставному капиталу (01.04.2019)

Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по уставному капиталу на 1 апреля 2019 года.

Ниже представлена первая пятерка банков по уставному капиталу (TOП-5):

Банки Уставный капитал
1 IBAR 1 241 287
2 Nikoil Bank 348 000
3 PASHA Bank 333 000
4 Bank VTB 315 815
5 Access Bank 258 718

* Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние

Последние новости



Orphus sistemi