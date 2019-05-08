​Рэнкинг банков Азербайджана по уставному капиталу (01.04.2019)

Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по уставному капиталу на 1 апреля 2019 года.
Ниже представлена первая пятерка банков по уставному капиталу (TOП-5):
|№
|Банки
|Уставный капитал
|1
|IBAR
|1 241 287
|2
|Nikoil Bank
|348 000
|3
|PASHA Bank
|333 000
|4
|Bank VTB
|315 815
|5
|Access Bank
|258 718
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Economic DepartmentАвтор новости