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    Рэнкинг банков Азербайджана по уставному капиталу (01.04.2018) - TOP-10

    Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему уставного капитала на 1 апреля 2018 года.

    Ниже представлена первая десятка банков по объему уставного капитала (TOP-10):

    Банки Уставный капитал (тыс. манат)
    1 IBAR 1 241 287
    2 PASHA Bank 333 000
    3 VTB Azerbaijan 315 815
    4 Nikoil Bank 245 000
    5 Xalg Bank 225 079
    6 Kapital Bank 185 850
    7 Accessbank 140 258
    8 Expressbank 137 257
    9 Unibank 125 686
    10 Atabank 120 020

    * Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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