Рэнкинг банков Азербайджана по уставному капиталу (01.04.2018) - TOP-10

Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему уставного капитала на 1 апреля 2018 года.

Ниже представлена первая десятка банков по объему уставного капитала (TOP-10):

№ Банки Уставный капитал (тыс. манат) 1 IBAR 1 241 287 2 PASHA Bank 333 000 3 VTB Azerbaijan 315 815 4 Nikoil Bank 245 000 5 Xalg Bank 225 079 6 Kapital Bank 185 850 7 Accessbank 140 258 8 Expressbank 137 257 9 Unibank 125 686 10 Atabank 120 020

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