Рэнкинг банков Азербайджана по уставному капиталу (01.04.2018) - TOP-10

Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему уставного капитала на 1 апреля 2018 года.
Ниже представлена первая десятка банков по объему уставного капитала (TOP-10):
|№
|Банки
|Уставный капитал (тыс. манат)
|1
|IBAR
|1 241 287
|2
|PASHA Bank
|333 000
|3
|VTB Azerbaijan
|315 815
|4
|Nikoil Bank
|245 000
|5
|Xalg Bank
|225 079
|6
|Kapital Bank
|185 850
|7
|Accessbank
|140 258
|8
|Expressbank
|137 257
|9
|Unibank
|125 686
|10
|Atabank
|120 020
* Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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