Рэнкинг банков Азербайджана по удельному весу непроцентных доходов (ТОП-5)

Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по удельному весу непроцентных доходов в общих доходах за первое полугодие 2016 года.

Ниже представлена первая пятерка банков по удельному весу непроцентных доходов в общих доходах (TOП-5):

№ Банки Удельный вес непроцентных доходов в общих доходах (%) 1 Azer- Turk Bank 58,22 2 PASHA Bank 46,53 3 AFB Bank 45,36 4 YapiKredi Bank Azerbaijan 44,04 5 Silkway Bank 31,96

* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.