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    Рэнкинг банков Азербайджана по удельному весу процентных расходов (TOП-10)

    Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по удельному весу процентных расходов в структуре совокупных расходов за январь-сентябрь 2017 года.

    Ниже представлена первая десятка банков по удельному весу процентных расходов в структуре совокупных расходов (TOП-10):

    Банки Процентные расходы / Совокупные расходы,
    %
    1 IBAR 69,46
    2 Azer-Turk Bank 68,62
    3 VTB Azerbaijan 64,62
    4 Turanbank 62,49
    5 ASB Bank 56,32
    6 Bank of Baku 52,51
    7 NBC Bank 51,99
    8 Gunaybank 50,84
    9 Accessbank 49,66
    10 Demirbank 45,12

    * Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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