Рэнкинг банков Азербайджана по удельному весу процентных расходов (TOП-10)

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по удельному весу процентных расходов в структуре совокупных расходов за январь-сентябрь 2017 года.

Ниже представлена первая десятка банков по удельному весу процентных расходов в структуре совокупных расходов (TOП-10):

№ Банки Процентные расходы / Совокупные расходы,

% 1 IBAR 69,46 2 Azer-Turk Bank 68,62 3 VTB Azerbaijan 64,62 4 Turanbank 62,49 5 ASB Bank 56,32 6 Bank of Baku 52,51 7 NBC Bank 51,99 8 Gunaybank 50,84 9 Accessbank 49,66 10 Demirbank 45,12

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