Рэнкинг банков Азербайджана по удельному весу процентных расходов (TOП-10)

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по удельному весу процентных расходов в структуре совокупных расходов за январь-сентябрь 2017 года.
Ниже представлена первая десятка банков по удельному весу процентных расходов в структуре совокупных расходов (TOП-10):
|№
|Банки
|Процентные расходы / Совокупные расходы,
%
|1
|IBAR
|69,46
|2
|Azer-Turk Bank
|68,62
|3
|VTB Azerbaijan
|64,62
|4
|Turanbank
|62,49
|5
|ASB Bank
|56,32
|6
|Bank of Baku
|52,51
|7
|NBC Bank
|51,99
|8
|Gunaybank
|50,84
|9
|Accessbank
|49,66
|10
|Demirbank
|45,12
* Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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