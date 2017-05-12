Рэнкинг банков Азербайджана по удельному весу процентных расходов (TOП-10)

Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по удельному весу процентных расходов в структуре совокупных расходов за первый квартал 2017 года.

Ниже представлена первая десятка банков по удельному весу процентных расходов в совокупных расходах (TOП-10):

№ Банки Удельный вес процентных расходов (%) 1 Amrahbank 92,35 2 Azer-Turk Bank 74,65 3 Muganbank 71,54 4 Bank of Baku 64,95 5 Turanbank 63,34 6 Bank VTB Azerbaijan 61,60 7 ASB Bank 60,99 8 Gunaybank 55,17 9 PASHA Bank 52,08 10 NBC Bank 51,83

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