Рэнкинг банков Азербайджана по удельному весу процентных расходов (TOП-10)

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Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по удельному весу процентных расходов в структуре совокупных расходов за первый квартал 2017 года.
Ниже представлена первая десятка банков по удельному весу процентных расходов в совокупных расходах (TOП-10):
|№
|Банки
|Удельный вес процентных расходов (%)
|1
|Amrahbank
|92,35
|2
|Azer-Turk Bank
|74,65
|3
|Muganbank
|71,54
|4
|Bank of Baku
|64,95
|5
|Turanbank
|63,34
|6
|Bank VTB Azerbaijan
|61,60
|7
|ASB Bank
|60,99
|8
|Gunaybank
|55,17
|9
|PASHA Bank
|52,08
|10
|NBC Bank
|51,83
* Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Nərmin RəhimovaАвтор новости