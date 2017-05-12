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    Рэнкинг банков Азербайджана по удельному весу процентных расходов (TOП-10)

    Агентство Report подготовило рэнкинг банков по удельному весу процентных расходов в совокупных расходах

    Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по удельному весу процентных расходов в структуре совокупных расходов за первый квартал 2017 года.

    Ниже представлена первая десятка банков по удельному весу процентных расходов в совокупных расходах (TOП-10):

    Банки Удельный вес процентных расходов (%)
    1 Amrahbank 92,35
    2 Azer-Turk Bank 74,65
    3 Muganbank 71,54
    4 Bank of Baku 64,95
    5 Turanbank 63,34
    6 Bank VTB Azerbaijan 61,60
    7 ASB Bank 60,99
    8 Gunaybank 55,17
    9 PASHA Bank 52,08
    10 NBC Bank 51,83

    * Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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