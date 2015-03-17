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    ​Рэнкинг банков Азербайджана по удельному весу процентных расходов (TOP-10)

    Report подготовило рэнкинг банков Азербайджана по удельному весу процентных расходов

    Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по удельному весу процентных расходов в совокупных расходах (%) за 2014 год.

    Ниже представлена первая десятка банков по удельному весу процентных расходов (TOP-10):

    Банки Процентные расходы/расходы (%)
    1 Bank Melli İran-Baku 100,00
    2 Кавказский Банк Развития 69,17
    3 Gunaybank 69,10
    4 Atrabank 57,07
    5 Turanbank 54,19
    6 XalqBank 46,63
    7 SilkwayBank 45,84
    8 Bank Technique 45,75
    9 AG Bank 44,20
    10 Nikoil Bank 42,88

    * Отметим, что для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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