​Рэнкинг банков Азербайджана по удельному весу процентных расходов (TOP-10)

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по удельному весу процентных расходов в совокупных расходах (%) за 2014 год.

Ниже представлена первая десятка банков по удельному весу процентных расходов (TOP-10):

№ Банки Процентные расходы/расходы (%) 1 Bank Melli İran-Baku 100,00 2 Кавказский Банк Развития 69,17 3 Gunaybank 69,10 4 Atrabank 57,07 5 Turanbank 54,19 6 XalqBank 46,63 7 SilkwayBank 45,84 8 Bank Technique 45,75 9 AG Bank 44,20 10 Nikoil Bank 42,88

* Отметим, что для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.