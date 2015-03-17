​Рэнкинг банков Азербайджана по удельному весу процентных расходов (TOP-10)

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Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по удельному весу процентных расходов в совокупных расходах (%) за 2014 год.
Ниже представлена первая десятка банков по удельному весу процентных расходов (TOP-10):
|№
|Банки
|Процентные расходы/расходы (%)
|1
|Bank Melli İran-Baku
|100,00
|2
|Кавказский Банк Развития
|69,17
|3
|Gunaybank
|69,10
|4
|Atrabank
|57,07
|5
|Turanbank
|54,19
|6
|XalqBank
|46,63
|7
|SilkwayBank
|45,84
|8
|Bank Technique
|45,75
|9
|AG Bank
|44,20
|10
|Nikoil Bank
|42,88
* Отметим, что для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Economic DepartmentАвтор новости