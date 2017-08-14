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    Рэнкинг банков Азербайджана по удельному весу процентных расходов (TOП-10)

    Агентство Report подготовило рэнкинг банков по удельному весу процентных расходов в совокупных расходах

    Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по удельному весу процентных расходов в структуре совокупных расходов за первое полугодие 2017 года.

    Ниже представлена первая десятка банков по удельному весу процентных расходов в совокупных расходах (TOП-10):

    Банки Удельный вес процентных расходов (%)
    1 Azer-Turk Bank 69,59
    2 Bank VTB Azerbaijan 64,15
    3 Turanbank 62,65
    4 ASB Bank 57,97
    5 Bank of Baku 55,38
    6 Gunaybank 52,53
    7 NBC Bank 51,12
    8 Accessbank 50,59
    9 Atabank 44,79
    10 Bank Respublika 44,68

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