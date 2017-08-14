Рэнкинг банков Азербайджана по удельному весу процентных расходов (TOП-10)

Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по удельному весу процентных расходов в структуре совокупных расходов за первое полугодие 2017 года.
Ниже представлена первая десятка банков по удельному весу процентных расходов в совокупных расходах (TOП-10):
|№
|Банки
|Удельный вес процентных расходов (%)
|1
|Azer-Turk Bank
|69,59
|2
|Bank VTB Azerbaijan
|64,15
|3
|Turanbank
|62,65
|4
|ASB Bank
|57,97
|5
|Bank of Baku
|55,38
|6
|Gunaybank
|52,53
|7
|NBC Bank
|51,12
|8
|Accessbank
|50,59
|9
|Atabank
|44,79
|10
|Bank Respublika
|44,68
* Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Nərmin RəhimovaАвтор новости