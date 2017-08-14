Рэнкинг банков Азербайджана по удельному весу процентных расходов (TOП-10)

Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по удельному весу процентных расходов в структуре совокупных расходов за первое полугодие 2017 года.

Ниже представлена первая десятка банков по удельному весу процентных расходов в совокупных расходах (TOП-10):

№ Банки Удельный вес процентных расходов (%) 1 Azer-Turk Bank 69,59 2 Bank VTB Azerbaijan 64,15 3 Turanbank 62,65 4 ASB Bank 57,97 5 Bank of Baku 55,38 6 Gunaybank 52,53 7 NBC Bank 51,12 8 Accessbank 50,59 9 Atabank 44,79 10 Bank Respublika 44,68

* Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.