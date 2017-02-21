Рэнкинг банков Азербайджана по удельному весу процентных доходов (TOП-10)

Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по удельному весу процентных доходов в совокупных доходах за 2016 год.
Ниже представлена первая десятка банков по удельному весу процентных доходов в совокупных доходах (TOП-10):
|№
|Банки
|Удельный вес процентных доходов (%)
|1
|Bank Melli İran-Baku
|86,7
|2
|Turanbank
|84,8
|3
|Nikoil Bank
|80,6
|4
|Xalg Bank
|78,8
|5
|Amrahbank
|78,7
|6
|Atabank
|78,1
|7
|Expressbank
|77,6
|8
|Bank Avrasiya
|76,1
|9
|Muganbank
|73,3
|10
|ASB Bank
|69,1
* Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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