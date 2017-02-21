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    Рэнкинг банков Азербайджана по удельному весу процентных доходов (TOП-10)

    Агентство Report подготовило рэнкинг банков по удельному весу процентных доходов в совокупных доходах

    Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по удельному весу процентных доходов в совокупных доходах за 2016 год.

    Ниже представлена первая десятка банков по удельному весу процентных доходов в совокупных доходах (TOП-10):

    Банки Удельный вес процентных доходов (%)
    1 Bank Melli İran-Baku 86,7
    2 Turanbank 84,8
    3 Nikoil Bank 80,6
    4 Xalg Bank 78,8
    5 Amrahbank 78,7
    6 Atabank 78,1
    7 Expressbank 77,6
    8 Bank Avrasiya 76,1
    9 Muganbank 73,3
    10 ASB Bank 69,1

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