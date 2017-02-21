Рэнкинг банков Азербайджана по удельному весу процентных доходов (TOП-10)

Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по удельному весу процентных доходов в совокупных доходах за 2016 год.

Ниже представлена первая десятка банков по удельному весу процентных доходов в совокупных доходах (TOП-10):

№ Банки Удельный вес процентных доходов (%) 1 Bank Melli İran-Baku 86,7 2 Turanbank 84,8 3 Nikoil Bank 80,6 4 Xalg Bank 78,8 5 Amrahbank 78,7 6 Atabank 78,1 7 Expressbank 77,6 8 Bank Avrasiya 76,1 9 Muganbank 73,3 10 ASB Bank 69,1

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