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    ​Рэнкинг банков Азербайджана по удельному весу процентных доходов (TOP-10)

    Report подготовило рэнкинг банков Азербайджана по удельному весу процентных доходов

    Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по удельному весу процентных доходов в совокупных доходах (%) за 2014 год.

    Ниже представлена первая десятка банков по удельному весу процентных доходов (TOP-10):

    Банки Процентные доходы/доходы (%)
    1 Bank Melli İran-Baku 100,00
    2 Gunaybank 99,24
    3 Кавказский Банк Развития 96,21
    4 Xalq Bank 94,30
    5 VTB Azerbaijan 91,51
    6 Accessbank 90,57
    7 Rabitabank 86,71
    8 NBC Bank 86,62
    9 Turanbank 85,56
    10 Nikoil Bank 85,49

    * Отметим, что для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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