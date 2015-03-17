​Рэнкинг банков Азербайджана по удельному весу процентных доходов (TOP-10)

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по удельному весу процентных доходов в совокупных доходах (%) за 2014 год.
Ниже представлена первая десятка банков по удельному весу процентных доходов (TOP-10):
|№
|Банки
|Процентные доходы/доходы (%)
|1
|Bank Melli İran-Baku
|100,00
|2
|Gunaybank
|99,24
|3
|Кавказский Банк Развития
|96,21
|4
|Xalq Bank
|94,30
|5
|VTB Azerbaijan
|91,51
|6
|Accessbank
|90,57
|7
|Rabitabank
|86,71
|8
|NBC Bank
|86,62
|9
|Turanbank
|85,56
|10
|Nikoil Bank
|85,49
* Отметим, что для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Economic DepartmentАвтор новости
Поделиться в Facebook