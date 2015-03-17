​Рэнкинг банков Азербайджана по удельному весу процентных доходов (TOP-10)

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по удельному весу процентных доходов в совокупных доходах (%) за 2014 год.

Ниже представлена первая десятка банков по удельному весу процентных доходов (TOP-10):

№ Банки Процентные доходы/доходы (%) 1 Bank Melli İran-Baku 100,00 2 Gunaybank 99,24 3 Кавказский Банк Развития 96,21 4 Xalq Bank 94,30 5 VTB Azerbaijan 91,51 6 Accessbank 90,57 7 Rabitabank 86,71 8 NBC Bank 86,62 9 Turanbank 85,56 10 Nikoil Bank 85,49

* Отметим, что для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.