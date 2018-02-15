Рэнкинг банков Азербайджана по удельному весу процентных доходов - TOP-10

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по удельному весу процентных доходов в структуре совокупных доходов за 2017 год.

Ниже представлена первая десятка банков по удельному весу процентных доходов в совокупных доходах (TOP-10):

№ Банки Процентные доходы / Совокупные доходы, % 1 Accessbank ** 116,82 2 Pakistan National Bank - Baku ** 100,73 3 Bank of Baku 97,44 4 Nikoil Bank 95,60 5 Unibank 89,09 6 Xalg Bank 88,64 7 Turanbank 87,63 8 Bank Melli İran - Baku 86,55 9 Bank BTB 86,01 10 Atabank 84,79

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** В этих банках отрицательные непроцентные доходы