Рэнкинг банков Азербайджана по удельному весу процентных доходов - TOP-10

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по удельному весу процентных доходов в структуре совокупных доходов за 2017 год.
Ниже представлена первая десятка банков по удельному весу процентных доходов в совокупных доходах (TOP-10):
|№
|Банки
|Процентные доходы / Совокупные доходы, %
|1
|Accessbank **
|116,82
|2
|Pakistan National Bank - Baku **
|100,73
|3
|Bank of Baku
|97,44
|4
|Nikoil Bank
|95,60
|5
|Unibank
|89,09
|6
|Xalg Bank
|88,64
|7
|Turanbank
|87,63
|8
|Bank Melli İran - Baku
|86,55
|9
|Bank BTB
|86,01
|10
|Atabank
|84,79
* Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
** В этих банках отрицательные непроцентные доходы
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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