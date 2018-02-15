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    Рэнкинг банков Азербайджана по удельному весу процентных доходов - TOP-10

    Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по удельному весу процентных доходов в структуре совокупных доходов за 2017 год.

    Ниже представлена первая десятка банков по удельному весу процентных доходов в совокупных доходах (TOP-10):

    Банки Процентные доходы / Совокупные доходы, %
    1 Accessbank ** 116,82
    2 Pakistan National Bank - Baku ** 100,73
    3 Bank of Baku 97,44
    4 Nikoil Bank 95,60
    5 Unibank 89,09
    6 Xalg Bank 88,64
    7 Turanbank 87,63
    8 Bank Melli İran - Baku 86,55
    9 Bank BTB 86,01
    10 Atabank 84,79

    * Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

    ** В этих банках отрицательные непроцентные доходы 

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