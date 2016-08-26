Рэнкинг банков Азербайджана по удельному весу потребительских кредитов (TOP-5)

Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по удельному весу потребительских кредитов в совокупном кредитном портфеле на 1 июля 2016 года.
Ниже представлена первая пятерка банков по удельному весу потребительских кредитов (TOP-5):
|№
|Банки
|Потребительские кредиты / Кредитный портфель (%)
|1
|Iran Melli Bank-Baku
|97,37
|2
|Muganbank
|49,83
|3
|NBC Bank
|39,20
|4
|Demirbank
|38,15
|5
|Rabitabank
|32,55
* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения
** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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