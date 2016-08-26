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    Рэнкинг банков Азербайджана по удельному весу потребительских кредитов (TOP-5)

    Агентство Report подготовило рэнкинг банков Азербайджана по удельному весу потребительских кредитов в совокупном кредитном портфеле

    Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по удельному весу потребительских кредитов в совокупном кредитном портфеле на 1 июля 2016 года.

    Ниже представлена первая пятерка банков по удельному весу потребительских кредитов (TOP-5):

    Банки Потребительские кредиты / Кредитный портфель (%)
    1 Iran Melli Bank-Baku 97,37
    2 Muganbank 49,83
    3 NBC Bank 39,20
    4 Demirbank 38,15
    5 Rabitabank 32,55

    Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

    ** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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