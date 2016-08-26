Рэнкинг банков Азербайджана по удельному весу потребительских кредитов (TOP-5)

Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по удельному весу потребительских кредитов в совокупном кредитном портфеле на 1 июля 2016 года.

Ниже представлена первая пятерка банков по удельному весу потребительских кредитов (TOP-5):

№ Банки Потребительские кредиты / Кредитный портфель (%) 1 Iran Melli Bank-Baku 97,37 2 Muganbank 49,83 3 NBC Bank 39,20 4 Demirbank 38,15 5 Rabitabank 32,55

* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

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