 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Рэнкинг банков Азербайджана по удельному весу процентных доходов (TOП-10)

    Агентство Report подготовило рэнкинг банков по удельному весу процентных доходов в совокупных доходах

    Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по удельному весу процентных доходов в структуре совокупных доходов за первое полугодие 2017 года.

    Ниже представлена первая десятка банков по удельному весу процентных доходов в совокупных доходах (TOП-10):

    Банки Удельный вес процентных доходов (%)
    1 Accessbank* 108,52
    2 Pakistan National Bank-Baku* 102,65
    3 Nikoil Bank* 101,02
    4 Bank Melli İran-Baku 99,59
    5 Bank of Baku 99,54
    6 Unibank 92,60
    7 Xalg Bank 90,12
    8 Turanbank 85,81
    9 Atabank 82,87
    10 Muganbank 82,38

    *В этих банках отрицательный показатель непроцентных доходов

    ** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi