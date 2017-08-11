Рэнкинг банков Азербайджана по удельному весу процентных доходов (TOП-10)

Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по удельному весу процентных доходов в структуре совокупных доходов за первое полугодие 2017 года.

Ниже представлена первая десятка банков по удельному весу процентных доходов в совокупных доходах (TOП-10):

№ Банки Удельный вес процентных доходов (%) 1 Accessbank* 108,52 2 Pakistan National Bank-Baku* 102,65 3 Nikoil Bank* 101,02 4 Bank Melli İran-Baku 99,59 5 Bank of Baku 99,54 6 Unibank 92,60 7 Xalg Bank 90,12 8 Turanbank 85,81 9 Atabank 82,87 10 Muganbank 82,38

*В этих банках отрицательный показатель непроцентных доходов

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