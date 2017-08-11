Рэнкинг банков Азербайджана по удельному весу процентных доходов (TOП-10)

Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по удельному весу процентных доходов в структуре совокупных доходов за первое полугодие 2017 года.
Ниже представлена первая десятка банков по удельному весу процентных доходов в совокупных доходах (TOП-10):
|№
|Банки
|Удельный вес процентных доходов (%)
|1
|Accessbank*
|108,52
|2
|Pakistan National Bank-Baku*
|102,65
|3
|Nikoil Bank*
|101,02
|4
|Bank Melli İran-Baku
|99,59
|5
|Bank of Baku
|99,54
|6
|Unibank
|92,60
|7
|Xalg Bank
|90,12
|8
|Turanbank
|85,81
|9
|Atabank
|82,87
|10
|Muganbank
|82,38
*В этих банках отрицательный показатель непроцентных доходов
** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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