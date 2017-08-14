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    Рэнкинг банков Азербайджана по удельному весу непроцентных расходов (TOП-10)

    Агентство Report подготовило рэнкинг банков по удельному весу непроцентных расходов в совокупных расходах

    Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по удельному весу непроцентных расходов в структуре совокупных расходов за первое полугодие 2017 года.

    Ниже представлена первая десятка банков по удельному весу непроцентных расходов в совокупных расходах (TOП-10):

    Банки Удельный вес непроцентных расходов, %
    1 Pakistan National Bank-Baku 99,79
    2 Bank Melli İran-Baku 97,14
    3 NakhchivanBank 91,90
    4 AFB Bank 82,33
    5 Expressbank 81,13
    6 YapiKredi Bank Azerbaijan 74,85
    7 Ziraat Bank Azerbaijan 67,05
    8 Silkway Bank 64,53
    9 Rabitabank 63,72
    10 Unibank 62,31

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