Рэнкинг банков Азербайджана по удельному весу непроцентных расходов (TOП-10)

Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по удельному весу непроцентных расходов в структуре совокупных расходов за первое полугодие 2017 года.

Ниже представлена первая десятка банков по удельному весу непроцентных расходов в совокупных расходах (TOП-10):

№ Банки Удельный вес непроцентных расходов, % 1 Pakistan National Bank-Baku 99,79 2 Bank Melli İran-Baku 97,14 3 NakhchivanBank 91,90 4 AFB Bank 82,33 5 Expressbank 81,13 6 YapiKredi Bank Azerbaijan 74,85 7 Ziraat Bank Azerbaijan 67,05 8 Silkway Bank 64,53 9 Rabitabank 63,72 10 Unibank 62,31

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