Рэнкинг банков Азербайджана по удельному весу непроцентных расходов (TOП-10)

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Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по удельному весу непроцентных расходов в структуре совокупных расходов за первое полугодие 2017 года.
Ниже представлена первая десятка банков по удельному весу непроцентных расходов в совокупных расходах (TOП-10):
|№
|Банки
|Удельный вес непроцентных расходов, %
|1
|Pakistan National Bank-Baku
|99,79
|2
|Bank Melli İran-Baku
|97,14
|3
|NakhchivanBank
|91,90
|4
|AFB Bank
|82,33
|5
|Expressbank
|81,13
|6
|YapiKredi Bank Azerbaijan
|74,85
|7
|Ziraat Bank Azerbaijan
|67,05
|8
|Silkway Bank
|64,53
|9
|Rabitabank
|63,72
|10
|Unibank
|62,31
* Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Nərmin RəhimovaАвтор новости