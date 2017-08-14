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    Рэнкинг банков Азербайджана по удельному весу непроцентных доходов (TOП-10)

    Агентство Report подготовило рэнкинг банков по удельному весу непроцентных доходов в совокупных доходах

    Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по удельному весу непроцентных доходов в структуре совокупных доходов за первое полугодие 2017 года.

    Ниже представлена первая десятка банков по удельному весу непроцентных доходов в совокупных доходах (TOП-10):

    Банки Удельный вес непроцентных доходов, %
    1 AG Bank 55,23
    2 Bank Respublika 50,07
    3 Gunaybank 49,83
    4 Bank VTB Azerbaijan 41,82
    5 Rabitabank 39,17
    6 YapiKredi Bank Azerbaijan 39,03
    7 Silkway Bank 37,22
    8 Expressbank 36,41
    9 NakhchivanBank 36,23
    10 AFB Bank 33,19

    * Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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