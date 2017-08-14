Рэнкинг банков Азербайджана по удельному весу непроцентных доходов (TOП-10)

Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по удельному весу непроцентных доходов в структуре совокупных доходов за первое полугодие 2017 года.

Ниже представлена первая десятка банков по удельному весу непроцентных доходов в совокупных доходах (TOП-10):

№ Банки Удельный вес непроцентных доходов, % 1 AG Bank 55,23 2 Bank Respublika 50,07 3 Gunaybank 49,83 4 Bank VTB Azerbaijan 41,82 5 Rabitabank 39,17 6 YapiKredi Bank Azerbaijan 39,03 7 Silkway Bank 37,22 8 Expressbank 36,41 9 NakhchivanBank 36,23 10 AFB Bank 33,19

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