Рэнкинг банков Азербайджана по удельному весу непроцентных доходов (TOП-10)

Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по удельному весу непроцентных доходов в структуре совокупных доходов за первое полугодие 2017 года.
Ниже представлена первая десятка банков по удельному весу непроцентных доходов в совокупных доходах (TOП-10):
|№
|Банки
|Удельный вес непроцентных доходов, %
|1
|AG Bank
|55,23
|2
|Bank Respublika
|50,07
|3
|Gunaybank
|49,83
|4
|Bank VTB Azerbaijan
|41,82
|5
|Rabitabank
|39,17
|6
|YapiKredi Bank Azerbaijan
|39,03
|7
|Silkway Bank
|37,22
|8
|Expressbank
|36,41
|9
|NakhchivanBank
|36,23
|10
|AFB Bank
|33,19
* Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Nərmin RəhimovaАвтор новости