Рэнкинг банков Азербайджана по удельному весу непроцентных расходов (TOП-10)

Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по удельному весу непроцентных расходов в структуре совокупных расходов за 2016 год.
Ниже представлена первая десятка банков по удельному весу непроцентных расходов в совокупных расходах (TOП-10):
|№
|Банки
|Удельный вес непроцентных расходов, %
|1
|Bank Melli İran-Baku
|97,96
|2
|AFB Bank
|79,63
|3
|Expressbank
|72,08
|4
|Rabitabank
|69,21
|5
|Ziraat Bank Azerbaijan
|68,24
|6
|Caspian Development Bank
|68,12
|7
|AG Bank
|67,38
|8
|Unibank
|60,52
|9
|PASHA Bank
|57,93
|10
|Kapital Bank
|57,47
* Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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