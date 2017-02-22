Рэнкинг банков Азербайджана по удельному весу непроцентных расходов (TOП-10)

Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по удельному весу непроцентных расходов в структуре совокупных расходов за 2016 год.

Ниже представлена первая десятка банков по удельному весу непроцентных расходов в совокупных расходах (TOП-10):

№ Банки Удельный вес непроцентных расходов, % 1 Bank Melli İran-Baku 97,96 2 AFB Bank 79,63 3 Expressbank 72,08 4 Rabitabank 69,21 5 Ziraat Bank Azerbaijan 68,24 6 Caspian Development Bank 68,12 7 AG Bank 67,38 8 Unibank 60,52 9 PASHA Bank 57,93 10 Kapital Bank 57,47

* Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.