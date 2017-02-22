 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Рэнкинг банков Азербайджана по удельному весу непроцентных расходов (TOП-10)

    Агентство Report подготовило рэнкинг банков по удельному весу непроцентных расходов в совокупных расходах

    Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по удельному весу непроцентных расходов в структуре совокупных расходов за 2016 год.

    Ниже представлена первая десятка банков по удельному весу непроцентных расходов в совокупных расходах (TOП-10):

    Банки Удельный вес непроцентных расходов, %
    1 Bank Melli İran-Baku 97,96
    2 AFB Bank 79,63
    3 Expressbank 72,08
    4 Rabitabank 69,21
    5 Ziraat Bank Azerbaijan 68,24
    6 Caspian Development Bank 68,12
    7 AG Bank 67,38
    8 Unibank 60,52
    9 PASHA Bank 57,93
    10 Kapital Bank 57,47

    * Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi