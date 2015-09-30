​Рэнкинг банков Азербайджана по удельному весу непроцентных расходов (TOП-10)

Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по удельному весу непроцентных расходов в совокупных расходах за первое полугодие 2015 года.
Ниже представлена первая десятка банков по удельному весу непроцентных расходов в совокупных расходах (TOП-10):
|№
|Банки
|Непроцентные расходы/Расходы
(%)
|1
|Bank Melli Iran-Baku
|97,49
|2
|Expressbank
|76,49
|3
|AFB Bank
|71,99
|4
|NBC Bank
|69,10
|5
|Rabitabank
|67,89
|6
|Accessbank
|67,32
|7
|Pasha Bank
|67,00
|8
|Kredobank
|66,34
|9
|Azer-Turk Bank
|62,70
|10
|Bank Respublika
|62,00
* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения.
** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Economic DepartmentАвтор новости