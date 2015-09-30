 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Рэнкинг банков Азербайджана по удельному весу непроцентных расходов (TOП-10)

    Агентство Report подготовило рэнкинг банков по удельному весу непроцентных расходов в совокупных расходах

    Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по удельному весу непроцентных расходов в совокупных расходах за первое полугодие 2015 года.

    Ниже представлена первая десятка банков по удельному весу непроцентных расходов в совокупных расходах (TOП-10):

    Банки Непроцентные расходы/Расходы
    (%)
    1 Bank Melli Iran-Baku 97,49
    2 Expressbank 76,49
    3 AFB Bank 71,99
    4 NBC Bank 69,10
    5 Rabitabank 67,89
    6 Accessbank 67,32
    7 Pasha Bank 67,00
    8 Kredobank 66,34
    9 Azer-Turk Bank 62,70
    10 Bank Respublika 62,00

    Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения.

    ** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi