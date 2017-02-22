Рэнкинг банков Азербайджана по удельному весу непроцентных доходов (TOП-10)

Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по удельному весу непроцентных доходов в структуре совокупных доходов за 2016 год.
Ниже представлена первая десятка банков по удельному весу непроцентных доходов в совокупных доходах (TOП-10):
|№
|Банки
|Удельный вес непроцентных доходов, %
|1
|IBA**
|177,40
|2
|Caspian Development Bank
|59,95
|3
|AFB Bank
|50,87
|4
|YapiKredi Bank Azerbaijan
|47,24
|5
|Unibank
|46,60
|6
|AG Bank
|44,93
|7
|Bank Respublika
|44,35
|8
|PASHA Bank
|40,08
|9
|Bank of Baku
|39,13
|10
|Silkway Bank
|38,95
* Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
** Итоговый показатель превысил 100% из-за того, что непроцентные доходы составили 1 059 751 тыс. манатов, процентные доходы - 462 357 тыс. манатов, а совокупные доходы - 597 394 тыс. манатов.
Nərmin RəhimovaАвтор новости
Поделиться в Facebook