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    Рэнкинг банков Азербайджана по удельному весу непроцентных доходов (TOП-10)

    Агентство Report подготовило рэнкинг банков по удельному весу непроцентных доходов в совокупных доходах

    Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по удельному весу непроцентных доходов в структуре совокупных доходов за 2016 год.

    Ниже представлена первая десятка банков по удельному весу непроцентных доходов в совокупных доходах (TOП-10):

    Банки Удельный вес непроцентных доходов, %
    1 IBA** 177,40
    2 Caspian Development Bank 59,95
    3 AFB Bank 50,87
    4 YapiKredi Bank Azerbaijan 47,24
    5 Unibank 46,60
    6 AG Bank 44,93
    7 Bank Respublika 44,35
    8 PASHA Bank 40,08
    9 Bank of Baku 39,13
    10 Silkway Bank 38,95

    * Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

    ** Итоговый показатель превысил 100% из-за того, что непроцентные доходы составили 1 059 751 тыс. манатов, процентные доходы - 462 357 тыс. манатов, а совокупные доходы - 597 394 тыс. манатов. 

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