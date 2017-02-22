Рэнкинг банков Азербайджана по удельному весу непроцентных доходов (TOП-10)

Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по удельному весу непроцентных доходов в структуре совокупных доходов за 2016 год.

Ниже представлена первая десятка банков по удельному весу непроцентных доходов в совокупных доходах (TOП-10):

№ Банки Удельный вес непроцентных доходов, % 1 IBA** 177,40 2 Caspian Development Bank 59,95 3 AFB Bank 50,87 4 YapiKredi Bank Azerbaijan 47,24 5 Unibank 46,60 6 AG Bank 44,93 7 Bank Respublika 44,35 8 PASHA Bank 40,08 9 Bank of Baku 39,13 10 Silkway Bank 38,95

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** Итоговый показатель превысил 100% из-за того, что непроцентные доходы составили 1 059 751 тыс. манатов, процентные доходы - 462 357 тыс. манатов, а совокупные доходы - 597 394 тыс. манатов.