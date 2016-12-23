Рэнкинг банков Азербайджана по удельному весу непроцентных расходов (ТОП-10)

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по удельному весу непроцентных расходов в общих расходах за январь-сентябрь 2016 года.

Ниже представлена первая десятка банков по удельному весу непроцентных расходов в общих расходах (TOП-10):

№ Банки Непроцентные расходы/Совокупные расходы (%) 1 Pakistan National Bank-Baku 99,9 2 AFB Bank 81,8 3 Bank of Baku 76,6 4 Expressbank 76,1 5 Ziraat Bank Azerbaijan 73,4 6 VTB Azerbaijan 68,9 7 Caspian Development Bank 67,6 8 Nikoil Bank 65,8 9 PASHA Bank 63,0 10 Kapital Bank 56,8

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