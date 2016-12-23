 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Рэнкинг банков Азербайджана по удельному весу непроцентных расходов (ТОП-10)

    Агентство Report подготовило рэнкинг банков Азербайджана по удельному весу непроцентных расходов в общих расходах

    Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по удельному весу непроцентных расходов в общих расходах за январь-сентябрь 2016 года.

    Ниже представлена первая десятка банков по удельному весу непроцентных расходов в общих расходах (TOП-10):

    БанкиНепроцентные расходы/Совокупные расходы (%)
    1Pakistan National Bank-Baku 99,9
    2AFB Bank81,8
    3Bank of Baku76,6
    4Expressbank76,1
    5Ziraat Bank Azerbaijan73,4
    6VTB Azerbaijan68,9
    7Caspian Development Bank67,6
    8Nikoil Bank65,8
    9PASHA Bank63,0
    10Kapital Bank56,8

    * Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi