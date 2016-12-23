Рэнкинг банков Азербайджана по удельному весу непроцентных расходов (ТОП-10)

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по удельному весу непроцентных расходов в общих расходах за январь-сентябрь 2016 года.
Ниже представлена первая десятка банков по удельному весу непроцентных расходов в общих расходах (TOП-10):
|№
|Банки
|Непроцентные расходы/Совокупные расходы (%)
|1
|Pakistan National Bank-Baku
|99,9
|2
|AFB Bank
|81,8
|3
|Bank of Baku
|76,6
|4
|Expressbank
|76,1
|5
|Ziraat Bank Azerbaijan
|73,4
|6
|VTB Azerbaijan
|68,9
|7
|Caspian Development Bank
|67,6
|8
|Nikoil Bank
|65,8
|9
|PASHA Bank
|63,0
|10
|Kapital Bank
|56,8
* Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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