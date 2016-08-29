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    Рэнкинг банков Азербайджана по удельному весу непроцентных доходов (ТОП-5)

    Агентство Report подготовило рэнкинг банков Азербайджана по удельному весу непроцентных доходов в совокупных доходах

    Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по удельному весу непроцентных доходов в совокупных доходах за первое полугодие 2016 года.

    Ниже представлена первая пятерка банков по удельному весу непроцентных доходов в совокупных доходах (TOП-5):

    Банки Удельный вес непроцентных доходов в совокупных доходах (%)
    1 National Bank of Pakistan- Baku 99,90
    2 YapiKredi Bank Azerbaijan 79,42
    3 Ziraat Bank Azerbaijan 74,56
    4 AFB Bank 73,21
    5 Expressbank 69,47

    Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

    ** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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