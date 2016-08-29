Рэнкинг банков Азербайджана по удельному весу непроцентных доходов (ТОП-5)

Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по удельному весу непроцентных доходов в совокупных доходах за первое полугодие 2016 года.

Ниже представлена первая пятерка банков по удельному весу непроцентных доходов в совокупных доходах (TOП-5):

№ Банки Удельный вес непроцентных доходов в совокупных доходах (%) 1 National Bank of Pakistan- Baku 99,90 2 YapiKredi Bank Azerbaijan 79,42 3 Ziraat Bank Azerbaijan 74,56 4 AFB Bank 73,21 5 Expressbank 69,47

* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

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