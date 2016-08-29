Рэнкинг банков Азербайджана по удельному весу непроцентных доходов (ТОП-5)

Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по удельному весу непроцентных доходов в совокупных доходах за первое полугодие 2016 года.
Ниже представлена первая пятерка банков по удельному весу непроцентных доходов в совокупных доходах (TOП-5):
|№
|Банки
|Удельный вес непроцентных доходов в совокупных доходах (%)
|1
|National Bank of Pakistan- Baku
|99,90
|2
|YapiKredi Bank Azerbaijan
|79,42
|3
|Ziraat Bank Azerbaijan
|74,56
|4
|AFB Bank
|73,21
|5
|Expressbank
|69,47
* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения
** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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