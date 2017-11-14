Рэнкинг банков Азербайджана по удельному весу непроцентных доходов (TOП-10)

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по удельному весу непроцентных доходов в структуре совокупных доходов за январь-сентябрь 2017 года.
Ниже представлена первая десятка банков по удельному весу непроцентных доходов в структуре совокупных доходов (TOП-10):
|№
|Банки
|Непроцентные доходы / Совокупные доходы,
%
|1
|AG Bank
|55,24
|2
|IBAR
|53,42
|3
|Gunaybank
|51,84
|4
|Bank Respublika
|49,22
|5
|VTB Azerbaijan
|46,18
|6
|YapiKredi Bank Azerbaijan
|41,33
|7
|Amrahbank
|40,61
|8
|Silkway Bank
|39,27
|9
|Rabitabank
|36,49
|10
|Nakhchivanbank
|35,61
* Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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