Рэнкинг банков Азербайджана по удельному весу непроцентных доходов (TOП-10)

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по удельному весу непроцентных доходов в структуре совокупных доходов за январь-сентябрь 2017 года.

Ниже представлена первая десятка банков по удельному весу непроцентных доходов в структуре совокупных доходов (TOП-10):

№ Банки Непроцентные доходы / Совокупные доходы,

% 1 AG Bank 55,24 2 IBAR 53,42 3 Gunaybank 51,84 4 Bank Respublika 49,22 5 VTB Azerbaijan 46,18 6 YapiKredi Bank Azerbaijan 41,33 7 Amrahbank 40,61 8 Silkway Bank 39,27 9 Rabitabank 36,49 10 Nakhchivanbank 35,61

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