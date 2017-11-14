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    Рэнкинг банков Азербайджана по удельному весу непроцентных доходов (TOП-10)

    Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по удельному весу непроцентных доходов в структуре совокупных доходов за январь-сентябрь 2017 года.

    Ниже представлена первая десятка банков по удельному весу непроцентных доходов в структуре совокупных доходов (TOП-10):

    Банки Непроцентные доходы / Совокупные доходы,
    %
    1 AG Bank 55,24
    2 IBAR 53,42
    3 Gunaybank 51,84
    4 Bank Respublika 49,22
    5 VTB Azerbaijan 46,18
    6 YapiKredi Bank Azerbaijan 41,33
    7 Amrahbank 40,61
    8 Silkway Bank 39,27
    9 Rabitabank 36,49
    10 Nakhchivanbank 35,61

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