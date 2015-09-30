​Рэнкинг банков Азербайджана по удельному весу непроцентных доходов (TOП-10)

Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по удельному весу непроцентных доходов в совокупных доходах за первое полугодие 2015 года.

Ниже представлена первая десятка банков по удельному весу непроцентных доходов в совокупных доходах (TOП-10):

№ Банки Непроцентные доходы/Доходы

(%) 1 Azer-Turk Bank 43,44 2 SilkwayBank 35,77 3 Rabitabank 26,00 4 Bank Respublika 26,00 5 AFB Bank 25,48 6 Kredobank 23,60 7 Expressbank 18,81 8 NBC Bank 11,79 9 Pasha Bank 10,15 10 Accessbank 7,09

* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения.

** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.