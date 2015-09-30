​Рэнкинг банков Азербайджана по удельному весу непроцентных доходов (TOП-10)

Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по удельному весу непроцентных доходов в совокупных доходах за первое полугодие 2015 года.
Ниже представлена первая десятка банков по удельному весу непроцентных доходов в совокупных доходах (TOП-10):
|№
|Банки
|Непроцентные доходы/Доходы
(%)
|1
|Azer-Turk Bank
|43,44
|2
|SilkwayBank
|35,77
|3
|Rabitabank
|26,00
|4
|Bank Respublika
|26,00
|5
|AFB Bank
|25,48
|6
|Kredobank
|23,60
|7
|Expressbank
|18,81
|8
|NBC Bank
|11,79
|9
|Pasha Bank
|10,15
|10
|Accessbank
|7,09
* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения.
** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Economic DepartmentАвтор новости