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    ​Рэнкинг банков Азербайджана по удельному весу непроцентных доходов (TOП-10)

    Агентство Report подготовило рэнкинг банков по удельному весу непроцентных доходов в совокупных доходах

    Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по удельному весу непроцентных доходов в совокупных доходах за первое полугодие 2015 года.

    Ниже представлена первая десятка банков по удельному весу непроцентных доходов в совокупных доходах (TOП-10):

    Банки Непроцентные доходы/Доходы
    (%)
    1 Azer-Turk Bank 43,44
    2 SilkwayBank 35,77
    3 Rabitabank 26,00
    4 Bank Respublika 26,00
    5 AFB Bank 25,48
    6 Kredobank 23,60
    7 Expressbank 18,81
    8 NBC Bank 11,79
    9 Pasha Bank 10,15
    10 Accessbank 7,09

    Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения.

    ** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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