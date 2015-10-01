Рэнкинг банков Азербайджана по удельному весу краткосрочного кредитования (TOП-5)

Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по удельному весу краткосрочного кредитования в совокупном кредитном портфеле по состоянию на 1 июля 2015 года.

Ниже представлена первая пятерка банков по удельному весу краткосрочного кредитования (TOП-5):

№ Банки Краткосрочные кредиты / Кредитный портфель (%) 1 Azer-Turk Bank 75,99 2 Rabitabank 55,99 3 Expressbank 47,82 4 Kredobank 24,22 5 NBC Bank 19,93

* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

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