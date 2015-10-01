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    Рэнкинг банков Азербайджана по удельному весу краткосрочного кредитования (TOП-5)

    Агентство Report подготовило рэнкинг банков по удельному весу краткосрочного кредитования в общем кредитном портфеле

    Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по удельному весу краткосрочного кредитования в совокупном кредитном портфеле по состоянию на 1 июля 2015 года.

    Ниже представлена первая пятерка банков по удельному весу краткосрочного кредитования (TOП-5):

    Банки Краткосрочные кредиты /Кредитный портфель (%)
    1 Azer-Turk Bank 75,99
    2 Rabitabank 55,99
    3 Expressbank 47,82
    4 Kredobank 24,22
    5 NBC Bank 19,93

    Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

    ** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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