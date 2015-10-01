Рэнкинг банков Азербайджана по удельному весу краткосрочного кредитования (TOП-5)

Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по удельному весу краткосрочного кредитования в совокупном кредитном портфеле по состоянию на 1 июля 2015 года.
Ниже представлена первая пятерка банков по удельному весу краткосрочного кредитования (TOП-5):
|№
|Банки
|Краткосрочные кредиты /Кредитный портфель (%)
|1
|Azer-Turk Bank
|75,99
|2
|Rabitabank
|55,99
|3
|Expressbank
|47,82
|4
|Kredobank
|24,22
|5
|NBC Bank
|19,93
* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения
** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Economic DepartmentАвтор новости
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