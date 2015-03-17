​Рэнкинг банков Азербайджана по удельному весу долгосрочных кредитов (TOP-10)

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по удельному весу долгосрочных кредитов в совокупном кредитном портфеле за 2014 год.

Ниже представлена первая десятка банков по удельному весу долгосрочных кредитов в совокупном кредитном портфеле (TOP-10):

№ Банки Удельный вес долгосрочных кредитов (%) 1 VTB Azerbaijan 99,13 2 AFB Bank 96,88 3 NBC Bank 92,91 4 Nikoil Bank 92,19 5 Damirbank 86,81 6 XalqBank 86,39 7 Kredobank 79,23 8 Bank Technique 75,95 9 Zaminbank 75,20 10 Amrahbank 61,73

* Отметим, что для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.