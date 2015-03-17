​Рэнкинг банков Азербайджана по удельному весу долгосрочных кредитов (TOP-10)

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по удельному весу долгосрочных кредитов в совокупном кредитном портфеле за 2014 год.
Ниже представлена первая десятка банков по удельному весу долгосрочных кредитов в совокупном кредитном портфеле (TOP-10):
|№
|Банки
|Удельный вес долгосрочных кредитов (%)
|1
|VTB Azerbaijan
|99,13
|2
|AFB Bank
|96,88
|3
|NBC Bank
|92,91
|4
|Nikoil Bank
|92,19
|5
|Damirbank
|86,81
|6
|XalqBank
|86,39
|7
|Kredobank
|79,23
|8
|Bank Technique
|75,95
|9
|Zaminbank
|75,20
|10
|Amrahbank
|61,73
* Отметим, что для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Economic DepartmentАвтор новости
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