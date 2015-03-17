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    ​Рэнкинг банков Азербайджана по удельному весу долгосрочных кредитов (TOP-10)

    Report подготовило рэнкинг банков Азербайджана по удельному весу долгосрочных кредитов в совокупном кредитном портфеле

    Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по удельному весу долгосрочных кредитов в совокупном кредитном портфеле за 2014 год.

    Ниже представлена первая десятка банков по удельному весу долгосрочных кредитов в совокупном кредитном портфеле (TOP-10):

    Банки Удельный вес долгосрочных кредитов (%)
    1 VTB Azerbaijan 99,13
    2 AFB Bank 96,88
    3 NBC Bank 92,91
    4 Nikoil Bank 92,19
    5 Damirbank 86,81
    6 XalqBank 86,39
    7 Kredobank 79,23
    8 Bank Technique 75,95
    9 Zaminbank 75,20
    10 Amrahbank 61,73

    * Отметим, что для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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