Рэнкинг банков Азербайджана по специальным резервам (01.04.2019)

​Рэнкинг банков Азербайджана по специальным резервам (01.04.2019)

10 мая, 2019 16:15

https://report.az/storage/news/c10b0af5ea883f94a882da755670f8ff/aa80fe0b-f9e6-4be5-8b2f-19ea81d1cbc3_292.jpg Аналитическая группа агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему специальных резервов на 1 апреля 2019 года. Ниже представлена первая пятерка банков по специальным резервам (TOП-5): № Банки Специальные резервы (тыс. манатов) 1 Access Bank 91 939 2 Mugan Bank 14 601 3 Bank of Baku 11 483 4 Bank Melli İran Baku 9 157 5 Capital Bank 6 505 *Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.