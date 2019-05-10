​Рэнкинг банков Азербайджана по специальным резервам (01.04.2019)

Аналитическая группа агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему специальных резервов на 1 апреля 2019 года.
Ниже представлена первая пятерка банков по специальным резервам (TOП-5):
|№
|Банки
|Специальные резервы (тыс. манатов)
|1
|Access Bank
|91 939
|2
|Mugan Bank
|14 601
|3
|Bank of Baku
|11 483
|4
|Bank Melli İran Baku
|9 157
|5
|Capital Bank
|6 505
*Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Economic DepartmentАвтор новости