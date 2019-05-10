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Рэнкинг банков Азербайджана по специальным резервам (01.04.2019)

​Рэнкинг банков Азербайджана по специальным резервам (01.04.2019)

Аналитическая группа агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему специальных резервов на 1 апреля 2019 года.

Ниже представлена первая пятерка банков по специальным резервам (TOП-5):

Банки Специальные резервы (тыс. манатов)
1 Access Bank 91 939
2 Mugan Bank 14 601
3 Bank of Baku 11 483
4 Bank Melli İran Baku 9 157
5 Capital Bank 6 505

*Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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