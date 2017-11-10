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    Рэнкинг банков Азербайджана по совокупным расходам (TOП-10)

    Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по совокупным расходам за январь-сентябрь 2017 года.

    Ниже представлена первая десятка банков по совокупным расходам (TOП-10):

    Банки Совокупные расходы (тыс. манат) 
    1 IBAR 393 819,00
    2 Kapital Bank 169 929,00
    3 Accessbank 99 048,00
    4 PASHA Bank 88 225,00
    5 Unibank 55 709,00
    6 Nikoil Bank 51 517,00
    7 Xalg Bank 46 141,00
    8 Bank Respublika 40 904,00
    9 Demirbank 40 379,00
    10 AG Bank 40 372,00

    * Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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