Рэнкинг банков Азербайджана по совокупным расходам (TOП-10)

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по совокупным расходам за январь-сентябрь 2017 года.

Ниже представлена первая десятка банков по совокупным расходам (TOП-10):

№ Банки Совокупные расходы (тыс. манат) 1 IBAR 393 819,00 2 Kapital Bank 169 929,00 3 Accessbank 99 048,00 4 PASHA Bank 88 225,00 5 Unibank 55 709,00 6 Nikoil Bank 51 517,00 7 Xalg Bank 46 141,00 8 Bank Respublika 40 904,00 9 Demirbank 40 379,00 10 AG Bank 40 372,00

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