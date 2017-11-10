Рэнкинг банков Азербайджана по совокупным расходам (TOП-10)

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по совокупным расходам за январь-сентябрь 2017 года.
Ниже представлена первая десятка банков по совокупным расходам (TOП-10):
|№
|Банки
|Совокупные расходы (тыс. манат)
|1
|IBAR
|393 819,00
|2
|Kapital Bank
|169 929,00
|3
|Accessbank
|99 048,00
|4
|PASHA Bank
|88 225,00
|5
|Unibank
|55 709,00
|6
|Nikoil Bank
|51 517,00
|7
|Xalg Bank
|46 141,00
|8
|Bank Respublika
|40 904,00
|9
|Demirbank
|40 379,00
|10
|AG Bank
|40 372,00
* Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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