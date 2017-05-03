Рэнкинг банков Азербайджана по совокупному капиталу (TOП-10)

3 мая, 2017 13:04

Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему совокупного капитала на 1 апреля 2017 года. Ниже представлена первая десятка банков по объему совокупного капитала (TOП-10): № Банки Совокупный капитал (тыс. манат) 1 PASHA Bank 430 158,00 2 Kapital Bank 294 148,00 3 Expressbank 140 819,00 4 Silkway Bank 112 825,00 5 ASB Bank 81 328,57 6 Turanbank 68 952,00 7 Unibank 67 140,80 8 Muganbank 67 002,18 9 Atabank 63 836,50 10 Bank of Baku 63 000,43 * Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.