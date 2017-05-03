Рэнкинг банков Азербайджана по совокупному капиталу (TOП-10)

Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему совокупного капитала на 1 апреля 2017 года.
Ниже представлена первая десятка банков по объему совокупного капитала (TOП-10):
|№
|Банки
|Совокупный капитал (тыс. манат)
|1
|PASHA Bank
|430 158,00
|2
|Kapital Bank
|294 148,00
|3
|Expressbank
|140 819,00
|4
|Silkway Bank
|112 825,00
|5
|ASB Bank
|81 328,57
|6
|Turanbank
|68 952,00
|7
|Unibank
|67 140,80
|8
|Muganbank
|67 002,18
|9
|Atabank
|63 836,50
|10
|Bank of Baku
|63 000,43
* Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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