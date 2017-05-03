 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Рэнкинг банков Азербайджана по совокупному капиталу (TOП-10)

    Агентство Report подготовило рэнкинг банков по объему совокупного капитала

    Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему совокупного капитала на 1 апреля 2017 года.

    Ниже представлена первая десятка банков по объему совокупного капитала (TOП-10):

    Банки Совокупный капитал (тыс. манат)
    1 PASHA Bank 430 158,00
    2 Kapital Bank 294 148,00
    3 Expressbank 140 819,00
    4 Silkway Bank 112 825,00
    5 ASB Bank 81 328,57
    6 Turanbank 68 952,00
    7 Unibank 67 140,80
    8 Muganbank 67 002,18
    9 Atabank 63 836,50
    10 Bank of Baku 63 000,43

    * Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi