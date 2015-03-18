​Рэнкинг банков Азербайджана по рентабельности кредитного портфеля (TOP-10)

Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по рентабельности кредитного портфеля за 2014 год.
Ниже представлена первая десятка банков по рентабельности кредитов (соотношение прибыли к кредитному портфелю в %) (TOP-10):
|№
|Банки
|Прибыль/Кредитный портфель(%)
|1
|Bank of Baku
|10,10
|2
|KapitalBank
|7,28
|3
|Expressbank
|7,12
|4
|Unibank
|6,83
|5
|Accessbank
|6,23
|6
|Pasha Bank
|5,96
|7
|ASB Bank
|4,35
|8
|Bank Respublika
|3,63
|9
|Amrahbank
|3,55
|10
|Turanbank
|2,49
*Отметим, что для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Economic DepartmentАвтор новости
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