Рэнкинг банков Азербайджана по расходам (TOП-5)

Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему расходов за январь-июнь 2016 года.

Ниже представлена первая пятерка банков по объему расходов (TOП-5):

№ Банки Расходы (тыс. манат) 1 PASHA Bank 49 637,00 2 Muganbank 46 969,90 3 YapiKredi Bank Azerbaijan 31 968,00 4 Atabank 21 923,10 5 Turanbank 19 248,85

* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.