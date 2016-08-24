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    Рэнкинг банков Азербайджана по расходам (TOП-5)

    Агентство Report подготовило рэнкинг банков по объему расходов

    Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему расходов за январь-июнь 2016 года.

    Ниже представлена первая пятерка банков по объему расходов (TOП-5):

    Банки Расходы (тыс. манат)
    1 PASHA Bank 49 637,00
    2 Muganbank 46 969,90
    3 YapiKredi Bank Azerbaijan 31 968,00
    4 Atabank 21 923,10
    5 Turanbank 19 248,85

    Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

    ** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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