Рэнкинг банков Азербайджана по расходам (TOП-5)

Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему расходов за январь-июнь 2016 года.
Ниже представлена первая пятерка банков по объему расходов (TOП-5):
|№
|Банки
|Расходы (тыс. манат)
|1
|PASHA Bank
|49 637,00
|2
|Muganbank
|46 969,90
|3
|YapiKredi Bank Azerbaijan
|31 968,00
|4
|Atabank
|21 923,10
|5
|Turanbank
|19 248,85
* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения
** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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