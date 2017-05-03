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    Рэнкинг банков Азербайджана по расходам (TOП-10)

    Агентство Report подготовило рэнкинг банков по объему расходов

    Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему расходов в первом квартале 2017 года.

    Ниже представлена первая десятка банков по расходам (TOП-10):

    Банки Расходы (тыс. манатов)
    1 IBAR 136 000
    2 Kapital Bank 58 973
    3 Accessbank 35 462
    4 PASHA Bank 24 151
    5 Unibank 17 863
    6 Xalg Bank 15 440
    7 AG Bank 14 874
    8 Demirbank 14 581
    9 Bank Respublika 12 966
    10 VTB Azerbaijan 12 696

    * Отметим, что для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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