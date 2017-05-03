Рэнкинг банков Азербайджана по расходам (TOП-10)

Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему расходов в первом квартале 2017 года.
Ниже представлена первая десятка банков по расходам (TOП-10):
|№
|Банки
|Расходы (тыс. манатов)
|1
|IBAR
|136 000
|2
|Kapital Bank
|58 973
|3
|Accessbank
|35 462
|4
|PASHA Bank
|24 151
|5
|Unibank
|17 863
|6
|Xalg Bank
|15 440
|7
|AG Bank
|14 874
|8
|Demirbank
|14 581
|9
|Bank Respublika
|12 966
|10
|VTB Azerbaijan
|12 696
* Отметим, что для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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