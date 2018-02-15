Рэнкинг банков Азербайджана по расходам (2017 год) - TOP-10

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему расходов за 2017 год.

Ниже представлена первая десятка банков по расходам (TOП-10):

№ Банки Расходы (тыс. манатов) 1 IBAR 488 701,00 2 Kapital Bank 230 125,00 3 Accessbank 130 413,00 4 Pasha Bank 120 793,00 5 Unibank 73 039,00 6 Nikoil Bank 72 443,00 7 Xalg Bank 66 212,00 8 AG Bank 55 834,00 9 Bank Respublika 55 112,00 10 VTB Azerbaijan 54 800,00

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