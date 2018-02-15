Рэнкинг банков Азербайджана по расходам (2017 год) - TOP-10

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему расходов за 2017 год.
Ниже представлена первая десятка банков по расходам (TOП-10):
|№
|Банки
|Расходы (тыс. манатов)
|1
|IBAR
|488 701,00
|2
|Kapital Bank
|230 125,00
|3
|Accessbank
|130 413,00
|4
|Pasha Bank
|120 793,00
|5
|Unibank
|73 039,00
|6
|Nikoil Bank
|72 443,00
|7
|Xalg Bank
|66 212,00
|8
|AG Bank
|55 834,00
|9
|Bank Respublika
|55 112,00
|10
|VTB Azerbaijan
|54 800,00
* Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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