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    Рэнкинг банков Азербайджана по расходам (2017 год) - TOP-10

    Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему расходов за 2017 год.

    Ниже представлена первая десятка банков по расходам (TOП-10):

    Банки Расходы (тыс. манатов)
    1 IBAR 488 701,00
    2 Kapital Bank 230 125,00
    3 Accessbank 130 413,00
    4 Pasha Bank 120 793,00
    5 Unibank 73 039,00
    6 Nikoil Bank 72 443,00
    7 Xalg Bank 66 212,00
    8 AG Bank 55 834,00
    9 Bank Respublika 55 112,00
    10 VTB Azerbaijan 54 800,00

    * Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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