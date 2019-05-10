​Рэнкинг банков Азербайджана по расходам (01.04.2019)

Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему расходов на 1 апреля 2019 года.

Ниже представлена первая пятерка банков по объему расходов (TOП-5):

№ Банки Расходы (тыс. манатов) 1 Capital Bank 62 768 2 IBAR 52 889 3 Access Bank 28 018 4 PASHA Bank 25 917 5 Unibank 22 820

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