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Рэнкинг банков Азербайджана по расходам (01.04.2019)

​Рэнкинг банков Азербайджана по расходам (01.04.2019)

Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему расходов на 1 апреля 2019 года.

Ниже представлена первая пятерка банков по объему расходов (TOП-5):

Банки Расходы (тыс. манатов)
1 Capital Bank 62 768
2 IBAR 52 889
3 Access Bank 28 018
4 PASHA Bank 25 917
5 Unibank 22 820

* Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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