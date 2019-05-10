​Рэнкинг банков Азербайджана по расходам (01.04.2019)

Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему расходов на 1 апреля 2019 года.
Ниже представлена первая пятерка банков по объему расходов (TOП-5):
|№
|Банки
|Расходы (тыс. манатов)
|1
|Capital Bank
|62 768
|2
|IBAR
|52 889
|3
|Access Bank
|28 018
|4
|PASHA Bank
|25 917
|5
|Unibank
|22 820
* Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Economic DepartmentАвтор новости