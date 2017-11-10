Рэнкинг банков Азербайджана по процентным расходам

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по процентным расходам за январь-сентябрь 2017 года.

Ниже представлена первая десятка банков по процентным расходам (TOП-10):

№ Банки Процентные расходы (тыс. манат) 1 IBAR 273 565,00 2 Kapital Bank 62 874,00 3 Accessbank 49 187,00 4 PASHA Bank 36 436,00 5 VTB Azerbaijan 22 670,00 6 Bank of Baku 20 022,00 7 Xalg Bank 19 809,00 8 Unibank 19 581,00 9 Demirbank 18 220,00 10 Bank Respublika 17 714,00

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