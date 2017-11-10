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    Рэнкинг банков Азербайджана по процентным расходам

    Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по процентным расходам за январь-сентябрь 2017 года.

    Ниже представлена первая десятка банков по процентным расходам (TOП-10):

    Банки Процентные расходы (тыс. манат)
    1 IBAR 273 565,00
    2 Kapital Bank 62 874,00
    3 Accessbank 49 187,00
    4 PASHA Bank 36 436,00
    5 VTB Azerbaijan 22 670,00
    6 Bank of Baku 20 022,00
    7 Xalg Bank 19 809,00
    8 Unibank 19 581,00
    9 Demirbank 18 220,00
    10 Bank Respublika 17 714,00

    * Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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