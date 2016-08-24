Рэнкинг банков Азербайджана по процентным расходам (TOП-5)

Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему процентных расходов за январь-июнь 2016 года.

Ниже представлена первая пятерка банков по объему процентных расходов (TOП-5):

№ Банки Процентные расходы (тыс. манат) 1 PASHA Bank 16 639,00 2 Turanbank 12 886,25 3 YapiKredi Bank Azerbaijan 6 579,00 4 Silkway Bank 6 034,79 5 Expressbank 5 139,00

* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

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