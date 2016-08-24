Рэнкинг банков Азербайджана по процентным расходам (TOП-5)

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Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему процентных расходов за январь-июнь 2016 года.
Ниже представлена первая пятерка банков по объему процентных расходов (TOП-5):
|№
|Банки
|Процентные расходы (тыс. манат)
|1
|PASHA Bank
|16 639,00
|2
|Turanbank
|12 886,25
|3
|YapiKredi Bank Azerbaijan
|6 579,00
|4
|Silkway Bank
|6 034,79
|5
|Expressbank
|5 139,00
* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения
** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Nərmin RəhimovaАвтор новости