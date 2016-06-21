​Рэнкинг банков Азербайджана по процентным расходам (TOП-10)

Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему процентных расходов в первом квартале 2016 года.

Ниже представлена первая десятка банков по объему процентных расходов (TOП-10):

№ Банки Процентные расходы

(тыс. манат) 1 Muganbank 8 425,90 2 Pasha Bank 7 790,30 3 AG Bank 7 033,10 4 Rabitabank 4 867,00 5 SilkwayBank 3 851,30 6 YapiKredi Bank Azerbaijan 3 488,90 7 Parabank 2 595,00 8 Zaminbank 2 504,80 9 ASB Bank 2 103,80 10 AFB Bank 1 108,50

* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.