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    ​Рэнкинг банков Азербайджана по процентным расходам (TOП-10)

    Агентство Report подготовило рэнкинг банков по объему процентных расходов

    Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему процентных расходов в первом квартале 2016 года.

    Ниже представлена первая десятка банков по объему процентных расходов (TOП-10):

    Банки Процентные расходы
    (тыс. манат)
    1 Muganbank 8 425,90
    2 Pasha Bank 7 790,30
    3 AG Bank 7 033,10
    4 Rabitabank 4 867,00
    5 SilkwayBank 3 851,30
    6 YapiKredi Bank Azerbaijan 3 488,90
    7 Parabank 2 595,00
    8 Zaminbank 2 504,80
    9 ASB Bank 2 103,80
    10 AFB Bank 1 108,50

    Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

    ** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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