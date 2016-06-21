​Рэнкинг банков Азербайджана по процентным расходам (TOП-10)

Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему процентных расходов в первом квартале 2016 года.
Ниже представлена первая десятка банков по объему процентных расходов (TOП-10):
|№
|Банки
|Процентные расходы
(тыс. манат)
|1
|Muganbank
|8 425,90
|2
|Pasha Bank
|7 790,30
|3
|AG Bank
|7 033,10
|4
|Rabitabank
|4 867,00
|5
|SilkwayBank
|3 851,30
|6
|YapiKredi Bank Azerbaijan
|3 488,90
|7
|Parabank
|2 595,00
|8
|Zaminbank
|2 504,80
|9
|ASB Bank
|2 103,80
|10
|AFB Bank
|1 108,50
* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения
** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Economic DepartmentАвтор новости
Поделиться в Facebook