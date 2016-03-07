​Рэнкинг банков Азербайджана по процентным расходам (TOП-10)

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему процентных расходов за 2015 год.

Ниже представлена первая десятка банков по объему процентных расходов (TOП-10):

№ Банки Процентные расходы

(тыс. манат) 1 Accessbank 61 460 2 Muganbank 26 467 3 Pasha Bank 22 510 4 Turanbank 19 500 5 Rabita Bank 15 490 6 Silkwaybank 12 833 7 Parabank 10 624 8 Zaminbank 10 211 9 Expressbank 10 119 10 ASB Bank 5 936

* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.