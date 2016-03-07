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    ​Рэнкинг банков Азербайджана по процентным расходам (TOП-10)

    Агентство Report подготовило рэнкинг банков по объему процентных расходов

    Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему процентных расходов за 2015 год.

    Ниже представлена первая десятка банков по объему процентных расходов (TOП-10):

    Банки Процентные расходы
    (тыс. манат)
    1 Accessbank 61 460
    2 Muganbank 26 467
    3 Pasha Bank 22 510
    4 Turanbank 19 500
    5 Rabita Bank 15 490
    6 Silkwaybank 12 833
    7 Parabank 10 624
    8 Zaminbank 10 211
    9 Expressbank 10 119
    10 ASB Bank 5 936

    Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

    ** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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