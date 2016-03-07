​Рэнкинг банков Азербайджана по процентным расходам (TOП-10)

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему процентных расходов за 2015 год.
Ниже представлена первая десятка банков по объему процентных расходов (TOП-10):
|№
|Банки
|Процентные расходы
(тыс. манат)
|1
|Accessbank
|61 460
|2
|Muganbank
|26 467
|3
|Pasha Bank
|22 510
|4
|Turanbank
|19 500
|5
|Rabita Bank
|15 490
|6
|Silkwaybank
|12 833
|7
|Parabank
|10 624
|8
|Zaminbank
|10 211
|9
|Expressbank
|10 119
|10
|ASB Bank
|5 936
* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения
** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Economic DepartmentАвтор новости
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