 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Рэнкинг банков Азербайджана по процентным расходам (TOП-10)

    Агентство Report подготовило рэнкинг банков по объему процентных расходов

    Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему процентных расходов в первом квартале 2017 года.

    Ниже представлена первая десятка банков по процентным расходам (TOП-10):

    Банки Процентные расходы (тыс. манатов)
    1 Kapital Bank 24 266
    2 Accessbank 18 066
    3 PASHA Bank 12 579
    4 VTB Azerbaijan 7 821
    5 Xalg Bank 7 809
    6 Bank of Baku 7 619
    7 Demirbank 6 789
    8 AG Bank 6 395
    9 Unibank 6 242
    10 Bank Respublika 5 916

    * Отметим, что для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi