Рэнкинг банков Азербайджана по процентным расходам (TOП-10)

Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему процентных расходов в первом квартале 2017 года.
Ниже представлена первая десятка банков по процентным расходам (TOП-10):
|№
|Банки
|Процентные расходы (тыс. манатов)
|1
|Kapital Bank
|24 266
|2
|Accessbank
|18 066
|3
|PASHA Bank
|12 579
|4
|VTB Azerbaijan
|7 821
|5
|Xalg Bank
|7 809
|6
|Bank of Baku
|7 619
|7
|Demirbank
|6 789
|8
|AG Bank
|6 395
|9
|Unibank
|6 242
|10
|Bank Respublika
|5 916
* Отметим, что для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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