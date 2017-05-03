Рэнкинг банков Азербайджана по процентным расходам (TOП-10)

Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему процентных расходов в первом квартале 2017 года.

Ниже представлена первая десятка банков по процентным расходам (TOП-10):

№ Банки Процентные расходы (тыс. манатов) 1 Kapital Bank 24 266 2 Accessbank 18 066 3 PASHA Bank 12 579 4 VTB Azerbaijan 7 821 5 Xalg Bank 7 809 6 Bank of Baku 7 619 7 Demirbank 6 789 8 AG Bank 6 395 9 Unibank 6 242 10 Bank Respublika 5 916

* Отметим, что для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.