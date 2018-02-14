Рэнкинг банков Азербайджана по процентным расходам (2017 год) - TOP-10

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему процентных расходов за 2017 год.

Ниже представлена первая десятка банков по процентным расходам (TOP-10):

№ Банки Процентные расходы

(тыс. манат) 1 IBAR 307 777,00 2 Kapital Bank 81 717,00 3 Accessbank 63 517,00 4 Paşa Bank 45 530,00 5 VTB Azerbaijan 29 682,00 6 Muganbank 26 619,00 7 Xalg Bank 25 660,00 8 Bank of Baku 25 256,00 9 Unibank 25 142,00 10 Bank Respublika 22 425,00

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