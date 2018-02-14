Рэнкинг банков Азербайджана по процентным расходам (2017 год) - TOP-10

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему процентных расходов за 2017 год.
Ниже представлена первая десятка банков по процентным расходам (TOP-10):
|№
|Банки
|
Процентные расходы
(тыс. манат)
|1
|IBAR
|307 777,00
|2
|Kapital Bank
|81 717,00
|3
|Accessbank
|63 517,00
|4
|Paşa Bank
|45 530,00
|5
|VTB Azerbaijan
|29 682,00
|6
|Muganbank
|26 619,00
|7
|Xalg Bank
|25 660,00
|8
|Bank of Baku
|25 256,00
|9
|Unibank
|25 142,00
|10
|Bank Respublika
|22 425,00
* Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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