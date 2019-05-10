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Рэнкинг банков Азербайджана по процентным расходам (01.04.2019)

​Рэнкинг банков Азербайджана по процентным расходам (01.04.2019)

Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему процентных расходов на 1 апреля 2019 года.

Ниже представлена первая пятерка банков по объему процентных расходов (TOП-5):

Банки Процентные расходы (тыс. манатов)
1 IBAR 23 408
2 Capital Bank 16 433
3 Access Bank 12 777
4 PASHA Bank 10 092
5 Unibank 7 824

* Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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