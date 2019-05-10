​Рэнкинг банков Азербайджана по процентным расходам (01.04.2019)

Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему процентных расходов на 1 апреля 2019 года.
Ниже представлена первая пятерка банков по объему процентных расходов (TOП-5):
|№
|Банки
|Процентные расходы (тыс. манатов)
|1
|IBAR
|23 408
|2
|Capital Bank
|16 433
|3
|Access Bank
|12 777
|4
|PASHA Bank
|10 092
|5
|Unibank
|7 824
* Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Economic DepartmentАвтор новости