​Рэнкинг банков Азербайджана по процентным расходам (01.04.2019)

Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему процентных расходов на 1 апреля 2019 года.

Ниже представлена первая пятерка банков по объему процентных расходов (TOП-5):

№ Банки Процентные расходы (тыс. манатов) 1 IBAR 23 408 2 Capital Bank 16 433 3 Access Bank 12 777 4 PASHA Bank 10 092 5 Unibank 7 824

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