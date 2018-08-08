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    Рэнкинг банков Азербайджана по процентным доходам (январь-июнь, 2018) - TOP-10

    Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему процентных доходов за январь-июнь 2018 года.

    Ниже представлена первая десятка банков по объему процентных доходов (TOП-10):

    БанкиПроцентные доходы (тыс. манат)
    1IBAR207 312,00
    2Kapital Bank150 657,00
    3PASHA Bank80 769,00
    4Xalg Bank54 473,05
    5Accessbank43 390,00
    6Nikoil Bank32 601,42
    7Unibank21 372,00
    8Atabank21 008,38
    9Bank of Baku20 834,00
    10AFB Bank18 950,18

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