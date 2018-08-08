Рэнкинг банков Азербайджана по процентным доходам (январь-июнь, 2018) - TOP-10

Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему процентных доходов за январь-июнь 2018 года.
Ниже представлена первая десятка банков по объему процентных доходов (TOП-10):
|№
|Банки
|Процентные доходы (тыс. манат)
|1
|IBAR
|207 312,00
|2
|Kapital Bank
|150 657,00
|3
|PASHA Bank
|80 769,00
|4
|Xalg Bank
|54 473,05
|5
|Accessbank
|43 390,00
|6
|Nikoil Bank
|32 601,42
|7
|Unibank
|21 372,00
|8
|Atabank
|21 008,38
|9
|Bank of Baku
|20 834,00
|10
|AFB Bank
|18 950,18
* Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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