Рэнкинг банков Азербайджана по процентным доходам (январь-июнь, 2018) - TOP-10

Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему процентных доходов за январь-июнь 2018 года.

Ниже представлена первая десятка банков по объему процентных доходов (TOП-10):

№ Банки Процентные доходы (тыс. манат) 1 IBAR 207 312,00 2 Kapital Bank 150 657,00 3 PASHA Bank 80 769,00 4 Xalg Bank 54 473,05 5 Accessbank 43 390,00 6 Nikoil Bank 32 601,42 7 Unibank 21 372,00 8 Atabank 21 008,38 9 Bank of Baku 20 834,00 10 AFB Bank 18 950,18

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