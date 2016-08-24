Рэнкинг банков Азербайджана по процентным доходам (TOП-5)

Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему процентных доходов за январь-июнь 2016 года.

Ниже представлена первая пятерка банков по объему процентных доходов (TOП-5):

№ Банки Процентные доходы (тыс. манатов) 1 PASHA Bank 49 633,00 2 Expressbank 42 004,00 3 Turanbank 17 431,83 4 YapiKredi Bank Azerbaijan 17 192,00 5 Silkway Bank 11 325,25

* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

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