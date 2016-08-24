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    Рэнкинг банков Азербайджана по процентным доходам (TOП-5)

    Агентство Report подготовило рэнкинг банков по объему процентных доходов

    Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему процентных доходов за январь-июнь 2016 года.

    Ниже представлена первая пятерка банков по объему процентных доходов (TOП-5):

    Банки Процентные доходы (тыс. манатов)
    1 PASHA Bank 49 633,00
    2 Expressbank 42 004,00
    3 Turanbank 17 431,83
    4 YapiKredi Bank Azerbaijan 17 192,00
    5 Silkway Bank 11 325,25

    Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

    ** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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