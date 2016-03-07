 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Рэнкинг банков Азербайджана по процентным доходам (TOП-10)

    Агентство Report подготовило рэнкинг банков по объему процентных доходов

    Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему процентных доходов за 2015 год.

    Ниже представлена первая десятка банков по объему процентных доходов (TOП-10):

    Банки Процентные доходы
    (тыс. манатов)
    1 Accessbank 171 568
    2 Pasha Bank 86 701
    3 Muganbank 61 849
    4 Expressbank 44 202
    5 Rabitabank 36 868
    6 Turanbank 35 314
    7 Zaminbank 32 712
    8 SilkwayBank 24 121
    9 Parabank 23 790
    10 ASB Bank 19 124

    Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

    ** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi