​Рэнкинг банков Азербайджана по процентным доходам (TOП-10)

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему процентных доходов за 2015 год.

Ниже представлена первая десятка банков по объему процентных доходов (TOП-10):

№ Банки Процентные доходы

(тыс. манатов) 1 Accessbank 171 568 2 Pasha Bank 86 701 3 Muganbank 61 849 4 Expressbank 44 202 5 Rabitabank 36 868 6 Turanbank 35 314 7 Zaminbank 32 712 8 SilkwayBank 24 121 9 Parabank 23 790 10 ASB Bank 19 124

* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.