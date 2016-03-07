​Рэнкинг банков Азербайджана по процентным доходам (TOП-10)

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему процентных доходов за 2015 год.
Ниже представлена первая десятка банков по объему процентных доходов (TOП-10):
|№
|Банки
|Процентные доходы
(тыс. манатов)
|1
|Accessbank
|171 568
|2
|Pasha Bank
|86 701
|3
|Muganbank
|61 849
|4
|Expressbank
|44 202
|5
|Rabitabank
|36 868
|6
|Turanbank
|35 314
|7
|Zaminbank
|32 712
|8
|SilkwayBank
|24 121
|9
|Parabank
|23 790
|10
|ASB Bank
|19 124
* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения
** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Economic DepartmentАвтор новости
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