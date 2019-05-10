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Рэнкинг банков Азербайджана по процентным доходам (01.04.2019)

​Рэнкинг банков Азербайджана по процентным доходам (01.04.2019)

Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему процентных доходов на 1 апреля 2019 года.

Ниже представлена первая пятерка банков по объему процентных доходов (TOП-5):

Банки Процентные доходы
(тыс. манат)
1 IBAR 108 662
2 Capital Bank 93 296
3 PASHA Bank 52 558
4 Xalg Bank 27 348
5 Access Bank 22 969

* Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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