Рэнкинг банков Азербайджана по процентным доходам (01.04.2019)

​Рэнкинг банков Азербайджана по процентным доходам (01.04.2019)

10 мая, 2019 11:28

https://report.az/storage/news/8598a07fd7293fd3e8b66420d14a9a16/1d49565e-de32-4dd2-a400-fee56e66d633_292.jpg Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему процентных доходов на 1 апреля 2019 года. Ниже представлена первая пятерка банков по объему процентных доходов (TOП-5): № Банки Процентные доходы

(тыс. манат) 1 IBAR 108 662 2 Capital Bank 93 296 3 PASHA Bank 52 558 4 Xalg Bank 27 348 5 Access Bank 22 969 * Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.