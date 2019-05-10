​Рэнкинг банков Азербайджана по процентным доходам (01.04.2019)

Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему процентных доходов на 1 апреля 2019 года.
Ниже представлена первая пятерка банков по объему процентных доходов (TOП-5):
|№
|Банки
|Процентные доходы
(тыс. манат)
|1
|IBAR
|108 662
|2
|Capital Bank
|93 296
|3
|PASHA Bank
|52 558
|4
|Xalg Bank
|27 348
|5
|Access Bank
|22 969
* Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Economic DepartmentАвтор новости