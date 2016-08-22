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    Рэнкинг банков Азербайджана по проблемным кредитам (TOП-5)

    Агентство Report подготовило рэнкинг банков по объему проблемных кредитов

    Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему просроченных кредитов по состоянию на 1 июля 2016 года.

    Ниже представлена первая пятерка банков по объему проблемных кредитов (TOП-5):

    Банки Просроченные кредиты
    (тыс. манат)
    1 AGBank 104 076,60
    2 PASHA Bank 97 536,12
    3 YapiKredi Bank Azerbaijan 47 066,00
    4 Muganbank 46 108,35
    5 NBC Bank 13 404,00

    * Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

    ** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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