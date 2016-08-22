Рэнкинг банков Азербайджана по проблемным кредитам (TOП-5)

Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему просроченных кредитов по состоянию на 1 июля 2016 года.
Ниже представлена первая пятерка банков по объему проблемных кредитов (TOП-5):
|№
|Банки
|Просроченные кредиты
(тыс. манат)
|1
|AGBank
|104 076,60
|2
|PASHA Bank
|97 536,12
|3
|YapiKredi Bank Azerbaijan
|47 066,00
|4
|Muganbank
|46 108,35
|5
|NBC Bank
|13 404,00
* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения
** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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