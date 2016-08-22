Рэнкинг банков Азербайджана по проблемным кредитам (TOП-5)

Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему просроченных кредитов по состоянию на 1 июля 2016 года.

Ниже представлена первая пятерка банков по объему проблемных кредитов (TOП-5):

№ Банки Просроченные кредиты

(тыс. манат) 1 AGBank 104 076,60 2 PASHA Bank 97 536,12 3 YapiKredi Bank Azerbaijan 47 066,00 4 Muganbank 46 108,35 5 NBC Bank 13 404,00

* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.