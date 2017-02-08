Рэнкинг банков Азербайджана по потребительскому кредитованию (TOP-5)

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему потребительских кредитов на 1 января 2017 года.

Ниже представлена первая пятерка банков по потребительскому кредитованию (TOP-5):

№ Банки Потребительские кредиты (тыс. манатов) 1 YapiKredi Bank Azerbaijan 65 057,29 2 Rabitabank 64 048,00 3 Expressbank 51 269,00 4 Azer-Turk Bank 31 453,12 5 Xalg Bank 30 432,35

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